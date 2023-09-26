Bursa'daki kadın sürücü küçük çocuğa çarptı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza meydana geldi.
Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde yaşanan kazada Sürücü Zeynep K. (25) yönetimindeki 16 AYH 419 plakalı otomobil, yola çıkan 9 yaşındaki Poyraz K.'ye çarptı.
Aile ve polis arasında nabızlar yükseldi
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun bacağı kırıldı.
Duyup olay yerine gelen yaralının ailesi ile polis arasında arbede yaşandı.
Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı
Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)