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- Bursa'daki maçta sahaya girerek polisi yaralayan saldırgan tutuklandı
Bursa'daki maçta sahaya girerek polisi yaralayan saldırgan tutuklandı
Amatör lig maçında sahaya girerek bir polis memurunu yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı. Karşılaşmada ayrıca bir futbolcunun yaralandığı da bildirildi.
- 30.11.2022 - 17:19
- Güncelleme : 30.11.2022 - 17:31
Bursa Süper Amatör Lig B Grubu'nda Yenidoğanspor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor, 26 Kasım'da Gürsu İlçe Stadı'nda karşılaştı.
Maçın 85. dakikasında İnegöl Karadeniz Güvensporlu oyuncunun penaltıyı gole çevirerek durumu 1-1'e getirmesinin ardından Gürsu Yenidoğanspor taraftarlarından bir grup sahaya girdi.
Polis ve futbolcu yaralandı
Maçta görevli bir polis memuru, taraftarlara engel olmak isterken E.K. tarafından yüzünden yaralandı.
Saldırgan taraftar E.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlikte de Güvensporlu futbolcu Mücahit Şahin yaralandı.
Tutuklandı
AA’nın haberine göre 35 yaşındaki E.K.'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.