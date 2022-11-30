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Bursa'daki maçta sahaya girerek polisi yaralayan saldırgan tutuklandı

Bursa'daki maçta sahaya girerek polisi yaralayan saldırgan tutuklandı

Amatör lig maçında sahaya girerek bir polis memurunu yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı. Karşılaşmada ayrıca bir futbolcunun yaralandığı da bildirildi.