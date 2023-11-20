Bursa'da yeni dolandırıcılık yöntemi: Yavaşlayan aracın üzerine atladı Dolandırıcıların yeni para koparma taktiği pes dedirtti. Gözüne kestiği otomobilin önüne atlayan kadın, kimse oralı olmayınca kalkıp uzaklaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Sahte savcı, polis, sakat numarası, sağır dilsiz derken son günlerin yeni dolandırıcılık modası otomobillerin önüne atlamak oldu.

Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde akıllara durgunluk veren olay, saniye saniye kaydedildi.

Yavaşlayan otomobilin üzerine atladı

Yol kenarında bekleyen kimliği belirsiz kadın, hızını gözüne kestirdiği otomobilin önüne doğru yürüdü.

Kadının geldiğini gören şoför de yavaşlayarak durdu.

Önce kaputun üzerine, sonra asfalta yattı

Otomobilin durduğunu gören kadın dolandırıcı, aracın kaputu üzerine kendini attıktan sonra asfaltın üzerine yattı.

Kadının yaptığı oyunu anlayan şoför, durmayarak yoluna devam etti.

"Kimse böylelerine inanmasın"

Yaşananları gören çevre esnaf ise, “Biz oturuyorduk. Sonra kadının otomobilin önüne atladığını gördük. Ne olur olmaz diye yanına gittik. Bu yeni dolandırıcılık sistemi olmuş. Kimse böylelerine inanmasın. Otomobil şoförünü kandıramadığını anlayınca, ‘Benim suçum, ben kendim yaptım’ deyip yerden kalktı.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)