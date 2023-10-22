Bursa'nın İnegöl ilçesinde küfreden kocasını bıçaklayan kadın adliyede Bir karı koca kavgasında, kadın küfreden kocasını bıçakladı. Hafif yaralanan koca hastanede tedavi edilip evine dönerken, kadın adliyeye sevk edildi.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartışma sırasında Gönül D. (52), küfrettiği iddiasıyla eşi Birol D.'yi (48) bacağından bıçakladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenice Mahallesi, Demirsoy Sokak’ta bulunan evde meydana geldi.

Gönül D. ile eşi Birol D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Gönül D., iddiaya göre, tartışma sırasında annesine küfreden kocasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı.

Kadın kendisini ihbar etti

Birol D. kanlar içinde kalırken, Gönül D. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendisini ihbar etti.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Birol D., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Birol D. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadın adliyede

Polise teslim olan Gönül D. ise polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gönül D. adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)