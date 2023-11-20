Bursa'yı yağmur vurdu! Deniz suyu 50 metre caddeye taştı Karacabey ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle deniz suyu, caddede yaklaşık 50 metre içeriye girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok noktada sağanak etkili oldu.

Hafta sonu başlayan sağanak yağmur, kentleri olumsuz etkiledi.

Bu illerden biri de Bursa oldu.

Deniz suyu taştı

Karacabey ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

Taşan deniz suyu 50 metre ilerleyerek caddeye taştı.

Ulaşım aksadı

O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, Karacabey Boğazı'na kıyısı olan yerleşim alanlarında ulaşım güçlükle sağlandı.

Site bahçelerine deniz suyu girdi

Bazı sitelerin bahçeleri deniz suyu ile doldu. Sahil yolunun bir bölümü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)