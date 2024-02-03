Bursa Uludağ'da telesiyej kazasında bir turist yaralandı, tamire gelen teknisyen de yürekleri ağza getirdi Kış turizminin adresi Uludağ'da yaşanan telesiyej kazasında faciadan dönüldü. Önce telesiyej teli Rus turistin kafasına çarparak yaralanmasına neden oldu. Sonra da arıza yapan telesiyeji tamire gelen teknisyenin tedbir almayarak yaptığı müdahale görenleri endişelendirdi.

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İHA

Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da etkili olan kar yağışı kayakçıların yüzünü güldürdü.

Sömestr tatili sebebiyle 68 santimetre kar kalınlığına sahip Uludağ dolup taştı.

Bursa Uludağ'da kış aylarının yoğunluğu sürerken kayak merkezinde bir kaza gerçekleşti.

Eğlenmek için kayak pistlerine çıkan yerli ve yabancı turistler telesiyejlerle tepeye tırmanırken, hor kullanılan alet ve görevlilerin ihmali nedeniyle yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Telesiyejin telleri koptu, bir turistin başına çarptı

Uludağ’da kayakçıların ve tatilcilerin kullandığı telesiyejin telleri koptu. Çift taraflı dönen telesiyejlerden birinin telleri arıza nedeniyle kopunca kayak yapmak için piste çıkan Rus bir turistin başına çarptı. Rus turist yaralandı.

Jandarmaya haber verildi

Durumu fark eden vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, yaralı turistin yardımına koştu.

Turist tedavi altına alındı

Gerekli tedbirler çerçevesinde kar motoru ile yaralı sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kar motoruyla hastaneye kaldırılan turist tedavi altına alındı.

Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Telesiyeji tamir eden işçi iş güvenliğini ihmal etti

Arıza yapan telesiyeji tamir eden işçi ise yürekleri ağza getirdi. Telesiyeji tamir etmek için gelen bir işçi ise telesiyeji tamir etmek için tırmandığı direkte adeta ölüme meydan okudu. İş güvenliğini ihmal eden çalışan da kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)