Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü. Denizin tabakasında oluşan kirlilik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada açıklarında meydana gelen kirlilik, müsilajı aratmadı. Vatandaşları tedirgin eden görüntü, çekilen karelere yansıdı.

Kirliliğin yavaş yavaş yüzeyi kaplandığı görülürken, müsilajın yeniden baş gösterip göstermeyeceğine ilişkin sorular gündeme getirildi.

Geçtiğimiz yaz denizlerin yüzeyini kapladı

İHA'nın haberine göre; deniz salyası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmıştı.

Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj, geçtiğimiz aylarda Maltepe sahili açıklarında görüntülenmişti.

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik dikkati çekti ViDEO