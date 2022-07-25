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    Büyükada vapurundaki iki kadın turistin kavgası kamerada

    Vapur ilerlerken tartışma yaşayan iki turist tokatlı yumruklu kavgaya tutuştu. Bir turistin elbisesinin yırtıldığı olay kameralarla kaydedildi.
    • 25.07.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:11
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    Büyükada vapurundaki iki kadın turistin kavgası kamerada

    Geçtiğimiz cumartesi günü Büyükada-Kadıköy vapurunda kaos çıktı.

    Edinilen bilgiye göre iki kadın turist arasında başlayan tartışma giderek alevlendi.

    Turistlerden birinin tokat atmasıyla alevlenen olay kavgaya dönüştü.

    Tokata yumrukla karşılık geldi

    Tokat darbesiyle sarsılan kadın, diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

    Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi.

    Büyükada vapurundaki iki kadın turistin kavgası kamerada VİDEO

    Elbisesini yırtarak yere düşürdü

    Kadın bu kez, saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesini yırtarak yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

    Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu.

    Büyükada vapurundaki iki kadın turistin kavgası kamerada #1

    Büyükada vapurundaki iki kadın turistin kavgası kamerada #2

    Büyükada vapurundaki iki kadın turistin kavgası kamerada #3


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