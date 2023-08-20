Büyükada'da kaçak göçmen denetimi Polis, Büyükada İskelesi'nde başlattığı kontrollerde, ada gelen kişilerin pasaport ve vize sürelerini titizlikle inceledi.

DHA

Güvenlik güçlerinin kaçak göçle mücadelesi sürüyor.

Gürüşlerin engellenmesi için sınırlarda sıklaştırılan önlem ve denetimlerden sonra bir şekilde yurda giren kaçakların toplanması için de şehirlerde denetim yapılıyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumartesi günü Büyükada'daydı.

Pasaport ve vize kontrolü

Büyükada İskelesi'nde saat 12.00 sıralarında denetime başlayan ekipler, adaya vapurla gelenlerin pasaportlarını ve vize sürelerini kontrol etti.

Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlar da ada çevresindeki denetimlere destek verdi.

Denetimlerde pasaport, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadığına bakıldı. Polisin ada genelinde yaptığı denetim saat 20.00'ye kadar devam etti.