Büyükada'da zabıta ve esnaf arasında masa toplatma tartışması

Büyükada'da sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile Adalar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, bazı dükkan ve işletmelerin kapı önlerinde bulunan masa, sandalye ve güneşlikler, 'kaldırım işgali' gerekçesiyle toplanmak istendi.

Esnafın masalarının toplatılmasına karşı gelmesi üzerine zabıta ekipleri ile işletmeciler arasında tartışma çıktı.

"DÜKKANIMI YIKTILAR"

Tartışma esnasında zabıta ekiplerinin, bazı işletmelerin önüne konulan masa, sandalye ve güneşlikleri kaldırırken benzer durumda olan bazı işletmelere müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşların da dahil olduğu sözlü tartışma uzun süre devam ederken masaları toplatılan bir esnafın, "Sandalyemi alamazsın" ve "Şu hale bak, dükkanımı yıktılar" şeklindeki sözleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan arbede sırasında bazı dükkanların önünde bulunan eşyaların dağıldığı görüldü.