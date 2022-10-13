Büyükada'daki kavgada kopan kulağını martı kapmıştı: Mahkemeye çıktı

Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada kopan kulağını martı kapan genç, hakim karşısına çıktı. Duruşma ertelenirken, kulağından olan genç, “Yine görsem müdahale ederim” dedi.

İstanbul’un en büyük adası Büyükada İskelesi yakınlarında Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’in kız arkadaşına şiddet uyguladığını gören 29 yaşındaki Eyüp Çelik, duruma müdahale etti.

Müdahaleye sinirlenen Seyrek ile Çelik arasında tartışma çıktı.

Kopan kulağı martı kaptı

Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı.

Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı.

Kavga, çevredekilerin müdahalesi ise sona erdi.

İki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu

29 Temmuz 2016'da yaşanan bu olay sonrası iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

Eyüp Çelik'e “basit yaralama” suçundan Alpaslan Seyrek'e ise “yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama” suçundan dava açıldı.

Davanın bugün duruşması vardı.

“Alman vatandaşlığına geçtiğine dair duyumlar aldık”

Adalar Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Eyüp Çelik ve avukatı katıldı.

Duruşmada konuşan Eyüp Çelik’in avukatı Hilal Gültepe Öztürk, “Sanığın Alman vatandaşlığına geçtiğine dair duyumlar aldık. Şayet Alman vatandaşlığına geçmişse, ceza verildikten sonra iadesini talep ediyoruz. Müvekkilimin maddi ve manevi zararı vardır. Ameliyat olması için 60 bin TL’ye ihtiyacı vardır. Bugüne kadar tedavisi için harcanmış olan 150 bin TL’lik tazminat talebimiz olacaktır.” dedi.

Ertelendi

DHA’da yer alan habere göre mahkeme, Almanya’da oturan sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek hakkında yakalama emrinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

“Gittim kadını elinden aldım”

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Eyüp Çelik, “Bundan 6 yıl önce bir kadının şiddete maruz kaldığını gördüm. Erkek arkadaşı tarafından ciddi bir şekilde dövülüyordu. Gittim kadını elinden aldım. Kadını elinden alınca kadın bir nefes aldı, kendine geldi. Daha sonra erkek arkadaşı bana sataşmaya başladı. Ben de kendimi korumak zorunda kaldım. Diğer vatandaşlar izliyordu.

“Yine görsem yine müdahale ederim”

Müdahale eden biri yoktu. Ben sırtüstü yere yapışınca, adam üstüme çullandı. Yanağımı ısırırken, ben kafamı çevirdim. Kulağımı ısırıp kopardı. Kopardığı gibi parçayı martı alıp götürdü. Kadınlar bedenen güçsüz olabilir ama bu onlara şiddet uygulanacağı anlamına gelmez. Sonuna kadar da kadınların arkasındayım. Yine görsem yine müdahale ederim.” dedi.