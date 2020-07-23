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    Büyükçekmece'de bir kişi eşini boğarak öldürdü

    Bir kişi, iki çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren şahıs olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 05:08
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 05:08
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    Büyükçekmece'de bir kişi eşini boğarak öldürdü

    İstanbul Büyükçekmece Piroğlu Sokak'ta bulunan bir evde yaşanan olayda, İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı.

    Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.

    Büyükçekmece'de bir kişi eşini boğarak öldürdü #1

    8 YILLIK EŞİNİ UYKUSUNDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. kıskançlık krizine tekrar girerek eşini uykusunda boğarak öldürdü.

    Olayın ardından ne yapacağını şaşıran Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.

    Büyükçekmece'de bir kişi eşini boğarak öldürdü VİDEO

    Büyükçekmece'de bir kişi eşini boğarak öldürdü #2


    TESLİM OLAN CANİ KOCA TUTUKLANDI

    Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö.’ye müdahale etmeye çalıştı.

    Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

    Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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