Büyükçekmece'de dehşet: Boğazından bıçaklanmış halde bulundu 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

İHA

Büyükçekmece'de dehşet bir olay yaşandı.

Bir sitede eşi ve akrabası ile yaşayan 32 yaşındaki Mohri Ereshova'ya bir süre ulaşılamadı.

İş çıkışı eve gelen eşi kapıyı çaldığında cevap gelmezken, adam evin penceresinden içeri girdi.

Boğazından bıçaklanmış halde bulundu

Evi aradığında banyoya giren adam gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Adam, eşi Ereshova'yı boğazından bıçak darbesi almış şekilde banyoda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Genç kadının can verdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Ereshova'nin yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken kadının cansız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.