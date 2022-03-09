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    Büyükçekmece'de hırsız, imamın evinden tespih çaldı

    Cami imamının evinden tespih, ziynet eşyası ve para çalan hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 15:58
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    Büyükçekmece'de hırsız, imamın evinden tespih çaldı

    7 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir camide, imamın cami eklentisinde bulunan evine hırsız girdi.

    Şüpheli, evden ziynet eşyası ve nakit para çaldı.

    HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTILAR

    Sabah uyandığında yaşanan hırsızlığı gören imam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Büyükçekmece de hırsız, imamın evinden tespih çaldı #1

    38 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Yapılan incelemelerde, imamın evinden hırsızlık yapan kişinin 38 suç kaydı bulunan A.U. olduğu belirlendi.

    TESPİHLERİ VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDI

    Kısa sürede yakalanan A.U.'nın evinde yapılan aramalarda 38 gümüş yüzük, 29 tespih, 7 kol saati, 5 çift küpe, 4 gümüş kolye taşı, 3 bileklik, 2 bileklik ve küpe seti, 2 köstekli saat, 2 inci küpe ve nakit para bulundu.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

    Büyükçekmece de hırsız, imamın evinden tespih çaldı #2

    Büyükçekmece de hırsız, imamın evinden tespih çaldı #3

    Büyükçekmece de hırsız, imamın evinden tespih çaldı #4


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