Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada

Bir sitenin bahçesine girerek demir korkulukları sökmeye çalışan hırsızlık şüphelilerinden biri, vatandaşlar tarafından tekme toka dövüldü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde 3 hırsızlık şüphelisi, site içerisinde giriş kattaki dairenin demir korkuluklarını sökerken vatandaşa yakalandı.

Şüpheliler kaçarken vatandaşlar, kovalamacaya başladı.

Kaçan şüphelilerden birisi, yine daha önce telefonunu çaldığı iddia ettiği adam tarafından yakalandı.

Şüpheliye meydan dayağı

Yakalanan hırsızlık şüphelisine, tekme tokat meydan dayağı atıldı.

İHA'nın haberine göre; 4 kişi tarafından dayak yiyen şüpheli ise tekrar kaçtı.

"Gündüz vakti daireye girmeye çalışmışlar"



Yaşanan olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sitede oturan Hasan Erdoğan isimli vatandaş, "Daireye girmeye çalışmışlar, dündüz vakti. Komşu da evde yok. Diğer komşular gelip kovalıyorlar hırsızı aşağı sokağa gidiyorlar. Yakalayıp dövmüşler.

Bunlar 3 kişi bir kişi burada diğerleri gözcü. Şahıslar aşağı doğru kaçıyor. Yakalayan vatandaşın da telefonunu daha önceden çalmış tanıyor. Tanıyınca da orada olay çıkıyor. Şahıs dayak yedikten sonra tekrar kaçıyor." dedi.



