Büyükçekmece’de iş yerine molotoflu saldırı kamerada

20 Ocak saat 05.50 sıralarında, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerine molotof atıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede iş yerinin kepenk bölümünde yanmaya bağlı hasar oluştuğu, çevrede ise cam şişe kırıklarının bulunduğu belirlendi.

TEHDİT İÇERİKLİ VİDEO GÖNDERİLDİ

Olaydan günler sonra, 4 Şubat saat 18.49’da müştekinin cep telefonuna 3 saniyelik bir video gönderildiği tespit edildi. Söz konusu görüntüde, bir aracın içinden iş yerinin kayda alındığı ve “Seni kaç gün daha koruyacaklar” şeklinde tehdit mesajı iletildiği belirlendi.

3 KİŞİ YAKALANDI, TUTUKLANDI

İlçe emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Ö.F.E. (23), Y.U. (23) ve B.U.T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Y.U.’nun ikametinde yapılan aramada 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ö.F.E.’nin cep telefonunda yapılan ön incelemede ise müştekiye gönderilen tehdit videosunun bulunduğu tespit edildi.

Çeşitli suçlardan sabıkalı oldukları öğrenilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.