Akşam saatlerinde yol kenarındaki bir manavın önünde duran şahıs, 4 bin liralık ürünü aracına yükledi. Ardından dükkanın önüne idrarını yaparak olay yerinden ayrıldı. O anlar kamerada.

Hırsızların hedefi bu kez manav oldu...

Görüntülerin adresi İstanbul Büyükçekmece.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayında, bir şahıs yol kenarından bulunan manav dükkanına geldi.

4 bin liralık ürün çaldı

Ardından tezgahta bulunan kavun, soğan ve patatesten oluşan yaklaşık 4 bin liralık ürünü arabasına yükledi.

Pişkin hırsız, olay yerinden ayrılırken de dükkanın önüne idrarını yaptı.

Çalışma başlatıldı

Ertesi gün durumu fark eden manav sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

iİHA'nın aktarımına göre; ekipler, olaydan sonra şikayet üzerine kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaya başladı.

O anlar kamerada

Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın aracıyla gelip, tezgahta örtü altında bulunan malzemeleri çalması ve sonrasında aracının yanına gelerek idrarını yapması yer aldı.

Büyükçekmece’de manav hırsızı dükkanın önüne idrarını yaptı VİDEO



"Utanmadan idrarını yapıyor"

Yaşadığı olay ile ilgili konuşan esnaf Melih Yaylı, “Bir şahıs gelmiş ve soğan, kavun, yumurta sandıkta, çuvalda ne bulduysa götürmüş. Birçok malzeme götürmüş ve aracına doldurmuş. Bu konu ile ilgili karakola giderek şikayetçi olduk. Yaklaşık 4-5 bin liralık bir zararımız var. Geldiğinde utanmadan idrarını yapıyor. Bunları güvenlik kamerasını izlediğimde anladım. Aşağı yukarı 7-8 dakikalık süre içerisinde malzemelerimizi almış. Kamera kayıtlarını polis ekiplerine de verdik.” dedi.