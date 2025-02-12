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İHA

İstanbul Büyükçekmece’de, dün saat 15.30 sıralarında E-5 Güney yan yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda Numan Kol (60), yeğeni Reşat Akkol (52) ile birlikte pastaneye gitti. Ayrılmak için araca binen Kol, geri manevra yaparken Şevval K. isimli kadına hafifçe çarptı. Bunun üzerine kadının yakını N.Y., aracın camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için dışarı çıkan Kol’a tokat attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Kol, iddiaya göre kalp krizi geçirdi.

KALP MASAJI YAPTI AMA KURTARAMADI

Panikleyen N.Y., Kol’a kalp masajı yapmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kol’u hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan N.Y. tutuklanırken, kavgaya karışan H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Numan Kol’un kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Kol’un, memleketi Trabzon’da toprağa verileceği öğrenildi.