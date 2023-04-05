Büyükçekmece'de otomobil, arızalanan tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İHA
İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
Tem otoyolunda aracıyla seyir halinde olan Alican Dayı, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bu sırada arızalandığı için sağ şeritte bekleyen tıra arkadan çarptı.
Sıkıştığı araçtan kurtarıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası araçta sıkışan Dayı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ardından ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Kaza nedeniyle güzergahta Çatalca’dan İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.