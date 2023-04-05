Büyükçekmece'de otomobil, arızalanan tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
İHA

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde meydana geldi.

otoyolunda aracıyla seyir halinde olan Alican Dayı, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bu sırada arızalandığı için sağ şeritte bekleyen tıra arkadan çarptı.

Sıkıştığı araçtan kurtarıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araçta sıkışan Dayı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ardından ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büyükçekmece'de otomobil, arızalanan tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İnceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle güzergahta Çatalca’dan İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

Büyükçekmece'de otomobil, arızalanan tıra arkadan çarptı: 1 yaralı