Petrol
92.44
-0.75%
Euro
19.4118
1.00%
Dolar
18.6095
0.03%
Altın
1.062
0.23%
Borsa
4630
1.31%
Bitcoin
321.719
0.37%
BTXN Coin
7.71
15.93%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Büyükçekmece'de sahipli köpek 15 yaşındaki çocuğu ısırdı

    Köpek saldırısı nedeniyle sokak ortasında başlayan kavgada tansiyonun yükselmesiyle şahıs, karşı tarafın üzerine köpeğini saldı. Olay yerine gelen ekipler havaya ateş ederek kavgayı ayırdı.
    • 15.11.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de sahipli köpek 15 yaşındaki çocuğu ısırdı

    Sahipsiz köpekler dehşet saçarken bir olay da sahipli köpekten geldi.

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    Büyükçekmece ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, sahipli bir köpek 15 yaşında bir çocuğun ayağını ısırdı.

    Bunun üzerine çocuğun ailesi duruma tepki gösterdi.

    Kavga sırasında köpeğini saldı

    Köpeğin sahibi ile çocuğun yakınları arasında sokak ortasında şiddetli bir kavga başladı.

    Tansiyonun giderek yükselmesiyle şahıs, köpeğini karşı tarafa saldırttı.

    Büyükçekmece de sahipli köpek 15 yaşındaki çocuğu ısırdı #1

    Biber gazıyla müdahale edildi

    Vatandaşlar saldıran köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; ekipler, öfkeli grubu havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak ayırdı.

    O anlar kamerada

    Olay sonrası sokağa gelen sağlık ekipleri ısırılan çocuğa müdahale ederken, şahıslara da polis tarafından işlem yapıldı.

    Çıkan kavgada yaşanan kavga ve köpeğin saldırma anları ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Büyükçekmece'de sahipli köpek 15 yaşındaki çocuğu ısırdı VİDEO

    Büyükçekmece de sahipli köpek 15 yaşındaki çocuğu ısırdı #2


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi
    Gündem

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi

    İtalya, suçla mücadele dışında yüz tanıma teknolojisini yasakladı
    Teknoloji

    İtalya, suçla mücadele dışında yüz tanıma teknolojisini yasakladı

    Görüş Bildir