Köpek saldırısı nedeniyle sokak ortasında başlayan kavgada tansiyonun yükselmesiyle şahıs, karşı tarafın üzerine köpeğini saldı. Olay yerine gelen ekipler havaya ateş ederek kavgayı ayırdı.

Sahipsiz köpekler dehşet saçarken bir olay da sahipli köpekten geldi.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Büyükçekmece ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, sahipli bir köpek 15 yaşında bir çocuğun ayağını ısırdı.

Bunun üzerine çocuğun ailesi duruma tepki gösterdi.

Kavga sırasında köpeğini saldı

Köpeğin sahibi ile çocuğun yakınları arasında sokak ortasında şiddetli bir kavga başladı.

Tansiyonun giderek yükselmesiyle şahıs, köpeğini karşı tarafa saldırttı.

Biber gazıyla müdahale edildi

Vatandaşlar saldıran köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın aktarımına göre; ekipler, öfkeli grubu havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak ayırdı.

O anlar kamerada

Olay sonrası sokağa gelen sağlık ekipleri ısırılan çocuğa müdahale ederken, şahıslara da polis tarafından işlem yapıldı.

Çıkan kavgada yaşanan kavga ve köpeğin saldırma anları ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Büyükçekmece'de sahipli köpek 15 yaşındaki çocuğu ısırdı VİDEO

