Büyükçekmece'de Türkmen bakıcının ölümü: 5 kadın beraat etti

Çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu kadının pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada müebbet hapisle yargılanan 5 kadın delil yetersizliğinden beraat etti.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkondan düşerek hayatını kaybeden Muhabbat Meremglyyeva’nın ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

18 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen şüpheli ölüm ile ilgili iddianame hazırlandı.

BİLEĞİNDEKİ DİŞ İZLERİ

İddianamede, olay yerinde yapılan incelemede Meremglyyeva’nın sol bileğinde sanıklardan Ülkü Ç. tarafından ısırılması üzerine diş izlerinin bulunduğu, olay öncesinde sanıklar ile Meremglyyeva arasında boğuşma meydana geldiği ve Meremglyyeva’nın sağ parmakları arasında Ülkü Ç. ve İpek A.’ya ait olduğu değerlendirilen saç tellerinin bulunduğu bilgileri yer aldı.

Meremglyyeva’nın atladığı ya da atıldığı yatak odası penceresinden elde edilen parmak izlerinde, pencerenin her iki tarafında da maktule ait parmak izlerinin tespit edildiği de iddianamede belirtildi.

8 BİN LİRALIK İŞİTME CİHAZI İLE PARASI KAYBOLDU

Muhabbat Meremglyyeva’nın Türkmenistan uyruklu olduğu, sanık İpek A.’nın yanında olaydan yaklaşık iki ay önce bakıcı olarak çalışmaya başladığı, İpek A.’nın evinden 8 bin lira değerinde bir işitme cihazının ve bir miktar paranın kaybolması üzerine maktulden şüphelendiği, İpek A.’nın arkadaşlarını eve çağırarak maktulü sorguladıkları kaydedildi.

Sanıkların alınan ifadelerinde polisi arayacakları sırada maktulün kendilerine engel olduğunu, telefonu sanık İpek A.’nın elinden almaya çalıştığını, maktul ile Ülkü Ç.’nin birbirlerini karşılıklı darbettiklerini, Ülkü Ç.’nin de maktulün sol bileğini ısırdığını öne sürdüklerine yer verildi.

MÜEBBET HAPİS İSTENİYORDU

Maktulün çocuk odasına yönelmesi üzerine sanıkların Meremglyyeva’yı yatak odasına soktukları ve maktulün kendini aşağıya atarak öldüğünü söylemelerine itibar edilemeyeceği, olayın oluş şeklinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede vurgulandı.

İddianamede tutuksuz 5 kadın sanığın “İştirak halinde kasten bir insanı öldürme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

“O KADINI BEN İTTİM AŞAĞI, PİŞMANIM” MESAJI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki duruşmada savcı mütalaasında; sanık savunmaları, deliller ve CİMER’e yapılan “O kadını ben ittim aşağı pişmanım” mesajı da değerlendirilerek, sanıkların olay günü birlikte maktulü darbedip kasten camdan aşağı attıklarını belirtti.

Savcı mütalaasının devamında sanıkların “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

5 KADIN DA BERAAT ETTİ

Savunmalarını yapan sanıkların avukatları tarafından ölen bakıcının kaçmak için atladığı, bu nedenle parmak izinin pencerenin dış pervazında olduğu ve bundan dolayı 2-2,5 metre uzağa düştüğü, atılması halinde binanın dibine düşeceği belirtilerek, beraat talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeter nitelikte, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.