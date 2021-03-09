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- Büyükçekmece’de uyumadan önce enerji içeceği içen çocuk öldü
Büyükçekmece’de uyumadan önce enerji içeceği içen çocuk öldü
Uyumadan önce kutu kutu enerji içeceği içtiği öğrenilen 15 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
- İHA
- 09.03.2021 - 16:30
- Güncelleme : 09.03.2021 - 16:34
Büyükçekmece’nin Kamiloba Mahallesinde bulunan bir apartmanda yaşayan Tamer Arslan isimli bir çocuk, enerji içeceği içtikten sonra uyudu.
Ailesi, saat 12.30 saatlerinde 15 yaşındaki Arslan’ı uyandırmak için odasına girdiğinde çocuk tepki vermedi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Arslan, uyandırma girişimlerine tepki vermeyince sağlık ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde Tamer Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ADLİ TIP'A KALDIRILDI
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Adli Tıp'a kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ölüm nedeninin yatmadan önce içilen fazla miktardaki enerji içeceği olabileceği ifade edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.