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    Büyükçekmece’de uyumadan önce enerji içeceği içen çocuk öldü

    Uyumadan önce kutu kutu enerji içeceği içtiği öğrenilen 15 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 16:34
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    Büyükçekmece’de uyumadan önce enerji içeceği içen çocuk öldü

    Büyükçekmece’nin Kamiloba Mahallesinde bulunan bir apartmanda yaşayan Tamer Arslan isimli bir çocuk, enerji içeceği içtikten sonra uyudu.

    Ailesi, saat 12.30 saatlerinde 15 yaşındaki Arslan’ı uyandırmak için odasına girdiğinde çocuk tepki vermedi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Arslan, uyandırma girişimlerine tepki vermeyince sağlık ekiplerine haber verildi.

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde Tamer Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    ADLİ TIP'A KALDIRILDI

    Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Adli Tıp'a kaldırıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Ölüm nedeninin yatmadan önce içilen fazla miktardaki enerji içeceği olabileceği ifade edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Büyükçekmece’de uyumadan önce enerji içeceği içen çocuk öldü #1

    Büyükçekmece’de uyumadan önce enerji içeceği içen çocuk öldü #2

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