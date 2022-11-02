Büyükçekmece'deki inşaat kazısında iskeletler bulundu

İnşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. Kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu.

Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçaları ile yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralara rastlandı.

Eski mezarlık olabilir

Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alındı.

Kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili incelemeler devam ediyor.