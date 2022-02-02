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    Çağlayan’da parkta dayak kamerada

    Bir genç, parkta arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü. Gencin tekme ve yumruklarla darbedilerek çığlık çığlığa kaldığı dehşet anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:50
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    Çağlayan’da parkta dayak kamerada

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki pakta Rojhat K. (16), arkadaşıyla sohbet eden Yakup Y.’nin (15) yanına geldi.

    K. ardından Y.’ya “teke tek kapışalım mı” diyerek onunla kavga etmek istediğini söyledi.

    K., Y.’nin kendisine “Ben sana vuramam” demesine rağmen saldırmaya başladı.

    YERE DÜŞÜRÜP, TEKME VE YUMRUK ATTI

    Çevredeki gençlerin sakinleştirme çabalarına rağmen durmayan Rojhat K., yerde oturan Y.’yi, “kalk ayağa” diyerek, kolundan tutarak ayağa kaldırdı.

    Yakup Y. “Ben vuramam sana, sen de vuramazsın” dediği sırada Rojhat K. gencin ayaklarına vurarak yere düşürüp, tekme ve yumruk atmaya başladı.

    ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

    Yere düşen Yakup Y.’ye küfürler savurup öldüresiye döven Rojhat K., daha sonra ise sürükleyip çimlerin üzerine attıktan sonra tişörtünü yırttı.

    K. yerde yatıp karşılık vermeyen Y.’ye dakikalarca tekme ve yumruklar atarken, diğer arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

    Çağlayan’da parkta dayak kamerada VİDEO

    Çağlayan’da parkta dayak kamerada #1

    DEHŞET ANLARI KAMERADA

    Bir süre sonra saldırgan Rojhat K., arkadaşlarını da alarak olay yerinden ayrıldı.

    Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

    Olayın ardından mahalledeki arkadaşlarından oğlunun darbedildiği videoyu izleyen baba İsmet Y. gördükleri karşısında şaşkına döndü.

    Çağlayan’da parkta dayak kamerada #2

    BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

    Videoyu alan baba, emniyete giderek Rojhat K. hakkında şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “kasten yaralama”, “gasp”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Rojhat K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Çağlayan’da parkta dayak kamerada #3

    SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

    Yapılan çalışmalar sonucunda Rojhat K. kısa sürede yakalandı.

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen Rojhat K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Çağlayan’da parkta dayak kamerada #4

    Çağlayan’da parkta dayak kamerada #5

    Çağlayan’da parkta dayak kamerada #6


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