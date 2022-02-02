Çağlayan’da parkta dayak kamerada

Bir genç, parkta arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü. Gencin tekme ve yumruklarla darbedilerek çığlık çığlığa kaldığı dehşet anları kameralara yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki pakta Rojhat K. (16), arkadaşıyla sohbet eden Yakup Y.’nin (15) yanına geldi.

K. ardından Y.’ya “teke tek kapışalım mı” diyerek onunla kavga etmek istediğini söyledi.

K., Y.’nin kendisine “Ben sana vuramam” demesine rağmen saldırmaya başladı.

YERE DÜŞÜRÜP, TEKME VE YUMRUK ATTI

Çevredeki gençlerin sakinleştirme çabalarına rağmen durmayan Rojhat K., yerde oturan Y.’yi, “kalk ayağa” diyerek, kolundan tutarak ayağa kaldırdı.

Yakup Y. “Ben vuramam sana, sen de vuramazsın” dediği sırada Rojhat K. gencin ayaklarına vurarak yere düşürüp, tekme ve yumruk atmaya başladı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Yere düşen Yakup Y.’ye küfürler savurup öldüresiye döven Rojhat K., daha sonra ise sürükleyip çimlerin üzerine attıktan sonra tişörtünü yırttı.

K. yerde yatıp karşılık vermeyen Y.’ye dakikalarca tekme ve yumruklar atarken, diğer arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bir süre sonra saldırgan Rojhat K., arkadaşlarını da alarak olay yerinden ayrıldı.

Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından mahalledeki arkadaşlarından oğlunun darbedildiği videoyu izleyen baba İsmet Y. gördükleri karşısında şaşkına döndü.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Videoyu alan baba, emniyete giderek Rojhat K. hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “kasten yaralama”, “gasp”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Rojhat K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Rojhat K. kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Rojhat K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.