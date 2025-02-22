Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde Ö.A., karşılaştığı yabancı uyruklu A.K.'den çakmak istedi.

‘Çakmağım yok' cevabını alan Ö.A., üzerindeki bıçakla A.K.'yi bıçakla yaraladı.

MAĞDUR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYA KARIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan Ö.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.