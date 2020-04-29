Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evi yaktı

Zonguldak’ta Güntekin ve Öznur Genç çiftinin 3 yaşındaki oğlu Alparslan, çakmakla oynarken evi yaktı. Çıkan yangında son anda kurtarılan çekyat kaldı.

Zonguldak Asma Mahallesi Abdullah Öztürk Sokak'ta yaşayan Gültekin ve Öznur Genç çiftinin 3 yaşındaki oğlu Alparslan, evde çakmakla oynarken yangın çıktı.

Çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, geriye bir tek 3 kişilik çekyat kaldı.

Dışarıda kalan aile, yetkililerden uzanacak yardım elini bekliyor.

"ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNDE KIYAFET YOK"

Kendisinin dışarıdayken küçük oğlunun çakmakla oynarken yangın çıktığını ifade eden Öznur Genç, “Yangın dün, öğle saatlerinde meydana geldi. Çocuk su içmeye gidiyorum diyerek çakmağı alıp, yaktı evi. Ben o ara bahçedeydim, hiç şeyden bilgim yok. Evde olan her şeyim yandı. Çocuklarımın üzerinde kıyafet yok. Devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Hiçbir yerden gelirim yok. İtfaiye ve polis ekipleri geldi ve gerekli raporları tuttu. Dün akşam, üst katta annemde kaldım. Gidecek yerim yok.” şeklinde konuştu.

"DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Evde her şeyin kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Güntekin Genç, “Ben olay anında Çaydamar Mahallesi'ndeydim. Eve geldiğimde her şey kül olmuştu. Muhtarımız geldi ihmal etmedi bizi. Kendi imkanlarıyla boya getirdi. Benim kapı, pencere ve eşyalarım gitmiş durumda şu an üst katta annemin yanında kalıyoruz. Devletten yardım bekliyoruz. Bir işim yok.” şeklinde konuştu.