Çanakkale açıklarında bulunan mayın imha edildi Eceabat ilçesinde denizde bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma mayın, patlatılarak etkisiz hale getirildi.

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İHA

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde, Yeni Kordon bölgesinin serin sularında Çanakkale Savaşları'ndan kalma tarihi bir deniz mayını keşfedildi.

Güvenli bir şekilde imha edildi

Savaşın izlerini taşıyan ve yıllar boyunca denizin derinliklerinde gizlenen bu mayın, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Parçaları Sahil Güvenlik Komutanlığı teslim aldı

Patlamamış olan mayın, alınan tüm önlemlerle deniz içerisinde etkisizleştirilirken, parçaları da özenle sudan çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, tarihi mayının parçalarını teslim alarak, bu önemli bulgunun güvenliğini sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)