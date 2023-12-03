Çanakkale açıklarında ölüme terk edilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA
Türkiye düzensiz göçmenleri kaderine terk etmiyor...
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
49 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 49 kaçak göçmen kurtarıldı.
Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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