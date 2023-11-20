Çanakkale'de 11 milyon liralık vurgun! Dolandırıcı tutuklandı Gelibolu'da 30 kişiyi çeşitli vaatlerle 11 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Çanakkale'de yaşandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin dolandırıcılık şikayetinde bulunması üzerine çalışma başlattı.

30 kişiyi 11 milyon lira dolandırdı

Yapılan araştırmada U.A. adli kişinin, 30 kişiyi 'motosiklet satmak, emeklilik işlemlerini hızlandırmak, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar etme ve faiz yoluyla para kazanmak' gibi vaatlerle toplam 11 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheli U.A., İstanbul Büyükçekmece'de yakalandı.

Gözaltına alınarak Gelibolu'ya getirilen U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)