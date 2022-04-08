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    İtalya'ya götürülmek istenen 123 kaçak göçmen yakalandı

    İtalya'ya götürülmek istenen 123 kaçak göçmen ve yabancı uyruklu 2 organizatör, filikaya binerken Sahil Güvenlik tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 15:52
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    İtalya'ya götürülmek istenen 123 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine, kaçak göçmenlerin İtalya'ya götürüleceği bilgisi verildi.

    İhbar edilen filika, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarından gelirken takibe alındı.

    Filikayla bu sabah, göçmenlerin alınması için Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakanlarındaki Karanlık Liman mevkisine gelindi.

    Sahile yaklaşan filika, kaçak göçmenler binmeye başladığı sırada karaya oturdu.

    123 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenler filikaya binerken operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 123 kaçak göçmen ve 2 Afgan organizatör yakalandı.

    Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

    İtalya'ya götürülmek istenen 123 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    2 organizatör gözaltında

    Afganistanlı 2 organizatörün ise jandarmadaki işlemleri devam ederken Sahil Güvenlik ekipleri, filikayı karaya oturduğu yerden kurtararak, Kumkale Balıkçı Barınağı'na bağladı.

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