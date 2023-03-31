Çanakkale'de 18 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde 18 kaçak göçmen yakalandı.

İHA

Kaçak göçe yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-28’ ve ‘KB-4304’ lastik bot içinde 18 kaçak göçmen yakaladı.

Lastik bot içinde 18 kaçak göçmen bulundu

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.