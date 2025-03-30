Çanakkale'de 3 gün önce kaybolan lise öğrencisi Ankara'da bulundu

İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül Kocaman, geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu.
Ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ve jandarma ekipleri kayıp lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlattı.
ANKARA'DA BULUNDU
Öğrencinin evinin yakınındaki, okulunun çevresindeki ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri Ayşegül'ü Ankara'da buldu.
Ankara'dan polis tarafından Çanakkale'ye getirilen genç kız, Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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