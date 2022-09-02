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    Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı 

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 02.09.2022 - 21:30
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    Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı 

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

    Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı.

    Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

    Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiler

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Çanakkale de 32 kaçak göçmen kurtarıldı  #1


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