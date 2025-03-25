DHA
Çanakkale'de ehliyetsiz sürücü Efkan Orhan’ın kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAMYONETİN ÇALINTI İHBARININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Efkan Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Efkan Orhan'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kamyonetin sahibi D.P.'nin Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalıntı ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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