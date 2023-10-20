Çanakkale'de babasının kamyonetle üzerinden geçtiği çocuk can verdi Çanakkale'de tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuğun baş bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olarak öldüğü belirlendi. Soruşturmada eziklerin babasının kullandığı kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu oluştuğu tespit edildi.

DHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyü yakınlarında 15 Ekim günü İbrahim Aktaş'a ait biber tarlasında işçi olarak çalışan H.G. ve R.G. çiftinin 10 yaşındaki çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin, oynarken gözden kayboldu.

Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin'i yerde hareketsiz yatarken gördü.

Gültekin, otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gültekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeni belirlendi

Mehmet Sıddık Gültekin'in otopsi raporunda ise ölüm nedeninin kafa bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri geniş çaplı saha incelemesi yaparak tüm kamera kayıtlarını inceledi, ayrıca olay günü bölgedeki tüm görgü tanıklarının ifadesi aldı.

Bu bilgiler doğrultusunda Gültekin'in üzerinden geçen tarladaki kamyoneti babası H.G.'nin kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)