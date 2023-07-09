İHA
Sıcak havalar, yılanları deliğinden çıkardı…
Açlık çeken sürüngenler, artık ev ve iş yerlerine dadandı.
İlginç olaylardan biri de 8 Temmuz Cumartesi günü Çanakkale’de yaşandı.
Masanın üzerine çıktı
Bayramiç’in Camikebir Mahallesi'nde bulunan Coşkun Atmaca'ya (42) ait oto yedek parça dükkana yıla girdi.
Yılanı, dükkanın girişinde paspas yıkayan çalışan Bahar Güneş gördü.
Genç kadın, korkuyla masanın üzerine çıktı.
Gören çalışan panik oldu
İş yerinde bulunan diğer çalışanlar da, kısa süreli bir panik yaşadı.
Bir süre sonra yılan iş yerinden çıktı, çalışanlar da derin bir nefes aldı.
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.