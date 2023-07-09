Çanakkale’de bir iş yerine yılan girdi Bir iş yerine giren yılan, çalışanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İş yerindeki genç kadının yılanı görünce panik ve korkuyla masa üstüne çıkması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sıcak havalar, yılanları deliğinden çıkardı… Açlık çeken sürüngenler, artık ev ve iş yerlerine dadandı. İlginç olaylardan biri de 8 Temmuz Cumartesi günü Çanakkale’de yaşandı. Masanın üzerine çıktı Bayramiç’in Camikebir Mahallesi'nde bulunan Coşkun Atmaca'ya (42) ait oto yedek parça dükkana yıla girdi. Yılanı, dükkanın girişinde paspas yıkayan çalışan Bahar Güneş gördü. Genç kadın, korkuyla masanın üzerine çıktı. Gören çalışan panik oldu İş yerinde bulunan diğer çalışanlar da, kısa süreli bir panik yaşadı. Bir süre sonra yılan iş yerinden çıktı, çalışanlar da derin bir nefes aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.