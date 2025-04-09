Çanakkale'de bir köyde daha şap karantinası uygulaması

AA & Ensonhaber

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ahlatlıburun köyünde bir işletmede şap hastalığı şüphesiyle hayvanlardan numune aldı. Yapılan klinik muayene ve laboratuvar testleri sonucu hastalık kesin olarak tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina tedbiri alındı.

10 KİLOMETRE ÇAPINDA KARANTİNA

Şap hastalığı görülen işletme ve çevresindeki tüm hayvanlar için mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı. Kalburcu köyü merkez alınarak, 10 kilometre çapındaki bölgede hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak yasaklandı.

Ayrıca, aynı ilçeye bağlı Kalburcu köyünde 7 Nisan'da şap hastalığı tespit edilmesinin ardından karantina önlemleri devreye alınmıştı.