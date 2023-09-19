Çanakkale'de domuz avına gittiler, arkadaşlarını vurdular Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ava giden 3 arkadaştan 2'si yanlışlıkla Kadri Can'ı vurdu. Tüfeklerden çıkan kurşunla Kadri Can olay yerinde hayatını kaybetti. B.B. ile S.P., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA

Talihsiz olay, sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy köyü civarında meydana geldi.

3 arkadaş, tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak üzere bölgeye gitti. 3'ü farklı noktalara dağıldı.

Tüfek sesinin ardından feryat yükseldi

B.B. ile S.P., bir bölgeden sesler üzerine iddiaya göre aynı anda ateş etti. Daha sonra tüfek sesinin ardından feryat yükseldi.

Sesler üzerine diğer kişiler sesin geldiği yere doğru gittiklerinde Kadri Can'ı (40) yerde yatarken gördü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kocabaşlar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kadri Can, olay yerinde hayatını kaybetti.

B.B. ile S.P., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)