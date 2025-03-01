Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Rabia A. idaresindeki araç, Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YARALILARIN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Rabia A. ve yanında yolcu bulunan N.Ö. ile diğer otomobilde bulunan yolcular A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. ambulanslarla yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Nuri Ziya Mavi’nin eşi Muhsine Mavi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.