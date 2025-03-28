Çanakkale'de eniştesinin evini yaktı

DHA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi'nde Ramis Şahin'e ait tek katlı evde dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.
Evde bulunan Aysel Şahin’in ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
KAYINBİRADERİNİ İHBAR ETTİ
Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada Ramis Şahin, evinin eşinin kardeşi Ayhan K. tarafından kundaklandığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Kundaklama şüphesiyle Ayhan K., polis tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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