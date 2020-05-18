Çanakkale'de eşini, kızının gözü önünde öldürdü

Merkeze bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan 2 çocuk annesi kadın, gece vardiyası çıkışında yolunu kesen boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı. Talihsiz kadın, hastanede kurtarılamadı.

İki çocuk annesi 44 yaşındaki Fatma K., 19 yaşındaki kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Çanakkale merkezine bağlı Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti.

Evin bulunduğu sokakta bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K., Fatma K. ile kızının önünü keserek, tartışmaya başladı.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın K., kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma K.'ya saldırdı. Genç kız panik ve korku içinde anneannesine koşarken, Aydın K. ise olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ve kızının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalbinden ve karnından yaralanan Fatma K., ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Şüpheli Aydın K. ise kısa sürede jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydın K., tutuklandı. Zanlı Aydın K.'nın, yaklaşık 2 aydır eşinden ayrı Çanakkale merkezde yaşadığı öğrenildi.