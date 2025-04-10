İHA
Çanakkale Biga'ya bağlı Güleç köyünde, bir evde saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın sonrası eve giren ekipler, Hüsniye Balkan'ın cansız bedenini buldu.
TEK BAŞINA YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ
Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Balkan'ın, yangın esnasında çıkmaya çalışırken evin giriş kapısını önünde dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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