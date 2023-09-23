Çanakkale’de freni patlayan kamyonetin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

İHA
Çanakkale'de Çan kara yolunun Kirazlı köyü mevkisinde Selçuk Özen (39) idaresindeki kamyonet seyir halindeyken freni patladı.
Kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarptı.
3 kişi yaralandı
Kazada sürücü ile kamyonetteki yolcular Bahri Duran (44) ve Yasin Ceylan (22) hafif şekilde yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Hafif şekilde yaralanan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)