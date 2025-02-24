Çanakkale’de gece yarısı havai fişek patlatan kişiye 9 bin 267 TL ceza

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece saat 03.55 civarında, Marmara Parkı yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından havai fişek patlatıldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlatan kişileri bulmak için harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheli olarak İ.D.'nin ismi belirlendi. İ.D. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca trafik kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 9 bin 267 TL idari para cezası verildi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
24.02.2025 tarihinde saat 03.56'da ilçemizdeki Marmara Parkı arkasında patlatılan havai fişekle ilgili olarak, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimizin titiz çalışması neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli İ.D. yakalanmıştır. Şüpheli hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması nedeniyle adli işlem yapılmış, izinsiz havai fişek atılmasına ilişkin tutanak tutulmuş ve ilgili yazışmalar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçilecektir. Ayrıca, trafik açısından 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış