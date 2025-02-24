Çanakkale’de gece yarısı havai fişek patlatan kişiye 9 bin 267 TL ceza

İHA

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece saat 03.55 civarında, Marmara Parkı yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından havai fişek patlatıldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlatan kişileri bulmak için harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheli olarak İ.D.'nin ismi belirlendi. İ.D. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca trafik kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 9 bin 267 TL idari para cezası verildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: