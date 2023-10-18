Çanakkale'de kaçak göçmenler saman balyaları arasında yakalandı Eceabat'ta düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda saman balyaları yüklü kamyon kasasına gizlenmiş 27 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonda 7 organizatör gözaltına alındı.

İHA

Güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde kaçak göçmen ve organizatörlere geçit vermiyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eceabat'ın Küçükanafartalar köyü Kireçtepe Jandarma Şehitliği mevkiinde düzenlenen operasyonda 22 FL 696 plakalı kamyon durduruldu.

Saman balyalarının arasına gizlendiler

Kamyon kasasında saman balyaları arasına gizlenmiş 7’si kadın, 9’u erkek, 5’i erkek çocuk, 5’i kız çocuk olmak üzere 26’sı Afganistan ve 1’i İran uyruklu toplam 27 kaçak göçmen yakalandı.

7 organizatöre gözaltı

Kaçak göçmenlere öncülük eden 34 CDK 805 ve 34 ELE 853 plakalı araçlar ile göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler F.M., E.Ö., D.Y., R.A., R.J., M.M. ve İ.E.K. gözaltına alındı. Operasyondaki 3 araç yediemin otoparkına çekildi.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. Organizatörlerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)