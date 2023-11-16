Çanakkale'de kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Çan ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Serhat Çetin'in kullandığı motosiklet, B.B. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Çetin, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)