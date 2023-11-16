Çanakkale'de kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Serhat Çetin'in kullandığı motosiklet, B.B. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Çetin, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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