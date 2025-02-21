Çanakkale'de kaza yapan çekici tırı çalan 5 şüpheli Konya'da yakalandı

İHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, N.S.'ye ait çekici tır kaza yaptı.
Kaza alanında park halinde bulunan tırın çalınması ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
EKİPLER TESPİT ETTİ
Ekiplerin titiz çalışması sonucunda çalınan çekici tırın, Konya'ya götürüldüğü tespit edildi.
Konya'da 2 iş yerinde yapılan aramada, çekici tır bulundu.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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