Çanakkale'de korkunç kaza! 2 ölü, 5 yaralı İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, araçlar ise hurdaya çıktı.

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İHA

Çanakkale - Biga yolu üzerinde, korkunç bir kaza meydana geldi...

Lapseki ilçesi, Adatepe köyü, D-200 yolunda sürücülüğünü Murat Korkmaz'ın yaptığı otomobil yoldan çıkan Ferruh Öztürk'ün sürücülüğünü yaptığı otomobille çarpıştı.

Yaklaşık 24 metre fren izi olan kavşaktaki kazada ortalık savaş alanına döndü.

2 kişi hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle Korkmaz'ın kullandığı araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü Murat Korkmaz ile Necati Albayrak olay yerinde hayatın kaybetti.

Yaralıların durumu ağır

Mert A., Fuat A., Fatih A. ile 17 AAF 688 plakalı araç sürücüsü Rabia Ö. ve Ferruh.Ö. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri mevcut.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)