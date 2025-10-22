Çanakkale'de okulda öğrencinin çenesi koptu: Okul sorumluluk kabul etmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 3 Kasım 2023 tarihinde saat 16.30 sıralarında okul yönetimi tarafından aranan anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç’a, çocuklarının küçük bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Hastaneye giden aile, çocuklarının yüzünün büyük bir kısmının koptuğunu görünce büyük bir şok yaşadı.

OKUL YÖNETİMİ SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Şu anda 9 yaşında olan Kuzey Yiğit, iki yıl içinde altı ayrı ameliyat geçirdi.

Vücudunda 50, yüzünde ise 25 santimetrelik dikiş izi bulunan küçük çocuk; konuşma, yemek yeme ve ağzını kapatma gibi temel fonksiyonlarda güçlük çekiyor.

Özel okul yönetimi, Biga’daki koleje yalnızca franchising yoluyla isim hakkı verdiklerini, denetim ve güvenlik uygulamalarından sorumlu olmadıklarını açıklayarak herhangi bir sorumluluk kabul etmedi.

RAPORDA DÜZENLENMİŞ GÖRÜNTÜ KULLANDILAR

Savcılık tarafından hazırlatılan ilk bilirkişi raporunda, okul çitlerinin mevzuata uygun olduğu ve okul yönetiminin sorumlu olmadığı bildirilmişti.

Ancak aile avukatları, raporda yer alan fotoğrafların olay günü çekilen orijinal görüntüler değil, sonradan düzenlenen çitlerin fotoğrafları olduğunu tespit etti.

Bu itiraz üzerine hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda, olay günü okul çitlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı açıkça belirtildi.

Biga Adliyesi 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün saat 10.00’da görülen ilk duruşmaya, Kuzey Yiğit’in anne ve babası ile avukatları katıldı.

''SAĞLIKLI BİR YÜZÜ YOK''

Duruşmada söz alan anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç, önceki ifadelerini tekrar ederek İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yeni bir bilirkişi incelemesi talep etti.

Mahkeme, ailenin davaya katılma talebini kabul etti ve bilirkişilere rapor hazırlamaları için 45 günlük süre tanıdı.

Duruşmaya katılmayan sanıkların zorla getirilmesine hükmeden mahkeme, davayı 25 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından baba Sinan Kılıç, "Oğlum 7'nci ameliyatına giriyor. Sağlıklı bir yüzü yok, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, ağzı kapanmıyor.

Alt dudağı bulunmamakta. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum." dedi.