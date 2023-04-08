Çanakkale'de öldürülen kadının katillerinin, olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıktı 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, cezaevindeki kocasının husumetlileri tarafından öldürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin olay günü otomobille, parkın çevresinde 30 dakika boyunca keşif sürüşü yaptıkları belirlendi.

DHA Geçen yıl 27 Ekim'de Çanakkale’nin merkez Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'na giden 36 yaşındaki 2 çocuk annesi İpek Kürşat, bankta otururken silahlı saldırıya uğradı. Çağırılan ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, kurtarılamadı. Daha önce de saldırıya uğradı Olayın ardından soruşturma başlatan polis, genç kadının cezaevindeki eşi Emre Kürşat (37) tarafından 10 Ekim 2021 tarihinde öldürülen Yahya Tokgöz'ün yakınlarının saldırısına uğradığını belirledi. Şüpheli olarak Hasan Tokgöz (26), Şafak Tokgöz (28), Barış Çancı (44) ve Mustafa Yılmaz (25) gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yarım saat keşif sürüşü yaptılar Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, ‘tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ın olay günü otomobille İpek Kürşat'ın bulunduğu Barbaros Parkı'na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi. Daha sonra otomobilden inen Hasan Tokgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı'nın ise parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat'a arkasından yaklaşıp, kazağının içerisine gizlediği tabanca ile sırtına ateş ederek öldürdüğü ifade edildi.